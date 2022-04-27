Гол и три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду переиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Амали-Арены», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из Флориды.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Никита Кучеров (2-я минута), Стивен Стэмкос (17-я, 28-я), Ондржей Палат (55-я). У «Коламбуса» отличился Оливер Бьёркстранд (3-я).

Кучеров также сделал три результативные передачи.

«Тампа» (108) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» (79) располагается на десятом месте.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин принял участие в командной фотосессии, несмотря на травму руки.