Гол и три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом»
- AP
Игра, которая прошла на льду «Амали-Арены», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из Флориды.
В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Никита Кучеров (2-я минута), Стивен Стэмкос (17-я, 28-я), Ондржей Палат (55-я). У «Коламбуса» отличился Оливер Бьёркстранд (3-я).
Кучеров также сделал три результативные передачи.
«Тампа» (108) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» (79) располагается на десятом месте.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин принял участие в командной фотосессии, несмотря на травму руки.