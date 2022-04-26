The Athletic: Овечкин принял участие в командной фотосессии, несмотря на травму руки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в командной фотосессии после травмы, полученной во время матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4).

Команда не тренировалась утром в понедельник, однако Овечкин был в форме и принял участие в ежегодной съёмке командного фото, сообщает The Athletic. Тем не менее он по-прежнему испытывал проблемы с левой рукой, которую травмировал в предыдущей встрече.

Отмечается, что российский форвард примет участие в игре с «Нью-Йорк Айлендерс», которая состоится 27 апреля. Начало — в 02:00 мск.

По ходу матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс» Овечкин споткнулся о выставленную голкипером соперника Эриком Челльгреном клюшку и упал, ударившись рукой о борт. Российский нападающий был вынужден покинуть лёд, и команда доигрывала встречу без него.

Ранее в «Вашингтоне» прокомментировали состояние Овечкина после полученной травмы от столкновения с голкипером «Торонто» Эриком Челльгреном.