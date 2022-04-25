В «Вашингтоне» сообщили о состоянии Овечкина после полученной травмы

В американском хоккейном клубе «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировали состояние российского нападающего Александра Овечкина после полученной травмы от столкновения с голкипером «Торонто Мэйпл Лифс» Эриком Челльгреном.

«Капитан клуба Александр Овечкин получил повреждение верхней части тела в матче с «Торонто», он вернётся в строй со дня на день», — сообщает пресс-служба «Вашингтона» в Twitter.

Напомним, что 36-летний хоккеист из-за травмы не смог закончить игру. Он споткнулся о клюшку и упал, ударившись рукой о борт.

«Вашингтон» на своём льду в серии буллитов проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на травму Овечкина.