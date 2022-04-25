Кожевников высказался о травме Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на травму форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Вратарь точно сыграл неумышленно. Винить голкипера в том, что Саша получил травму, не стоит. По движению видно, что он ничего не делал», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, хоккей — это контактный вид спорта, поэтому такие стыки между игроками иногда случаются.

«Что касается травмы Овечкина, то не думаю, что там случилось что-то серьёзное. Саша — мужик. Думаю, в ближайшие игры он сможет выйти на лёд», — добавил Кожевников.

«Вашингтон» на своём льду в серии буллитов проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин из-за травмы не смог закончить игру. Он споткнулся о клюшку и упал, ударившись рукой о борт.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о травме Овечкина.