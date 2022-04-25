Кожевников высказался о травме Овечкина
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«Вратарь точно сыграл неумышленно. Винить голкипера в том, что Саша получил травму, не стоит. По движению видно, что он ничего не делал», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».
По его мнению, хоккей — это контактный вид спорта, поэтому такие стыки между игроками иногда случаются.
«Что касается травмы Овечкина, то не думаю, что там случилось что-то серьёзное. Саша — мужик. Думаю, в ближайшие игры он сможет выйти на лёд», — добавил Кожевников.
«Вашингтон» на своём льду в серии буллитов проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин из-за травмы не смог закончить игру. Он споткнулся о клюшку и упал, ударившись рукой о борт.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о травме Овечкина.