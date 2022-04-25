Фетисов — о травме Овечкина: он вернётся ещё сильнее и продолжит забивать

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о травме форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Фетисов — о травме Овечкина: он вернётся ещё сильнее и продолжит забивать
  • AP
  • © Nick Wass

«Хоккей — контактный вид спорта. Борьба, стычки, падения — это обычное дело тут. Без травм не обходится ни в каком виде спорта. Одно дело ушиб, другое — разрыв чего-либо», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Он также выразил надежду, что Овечкину удастся избежать серьёзной травмы, и пожелал ему продолжить победоносный сезон.

«Я уверен, Овечкин вернётся ещё сильнее и продолжит забивать», — заключил Фетисов.

«Вашингтон» на своём льду в серии буллитов проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин из-за травмы не смог закончить игру. Он споткнулся о клюшку и упал, ударившись рукой о борт.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал травму форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

 

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