Губерниев: приветствую отказ Федуна продавать «Спартак» и уезжать из России

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать клуб и покидать Россию.
Губерниев: приветствую отказ Федуна продавать «Спартак» и уезжать из России
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Хочу сказать, что я акционер ЛУКОЙЛа. Я приветствую тот факт, что Федун не собирается уезжать из страны. Было бы странно, если бы человек, создавая бизнес в России, сказал бы: «Всё, пока! Я уезжаю». Это было бы предательством страны, «Спартака» и акционеров ЛУКОЙЛа», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Чемпион СССР в составе «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Федун может покинуть пост председателя совета директоров клуба в 2023 году.

Напомним, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За этот период красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.

Ранее бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал заявление Федуна о решении не продавать «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить