Губерниев: приветствую отказ Федуна продавать «Спартак» и уезжать из России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать клуб и покидать Россию.

«Хочу сказать, что я акционер ЛУКОЙЛа. Я приветствую тот факт, что Федун не собирается уезжать из страны. Было бы странно, если бы человек, создавая бизнес в России, сказал бы: «Всё, пока! Я уезжаю». Это было бы предательством страны, «Спартака» и акционеров ЛУКОЙЛа», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Чемпион СССР в составе «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Федун может покинуть пост председателя совета директоров клуба в 2023 году.

Напомним, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За этот период красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.

Ранее бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал заявление Федуна о решении не продавать «Спартак».