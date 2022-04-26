Ловчев прокомментировал заявление Федуна о решении не продавать «Спартак»
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«Это его решение. Я финансировать «Спартак» не могу, у меня нет таких денег. Если будет — хорошо. Но «Спартак» всё равно не пропадёт», — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За этот период красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.
Чемпион СССР в составе «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Федун может покинуть пост председателя совета директоров клуба в 2023 году.
Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном уходе Леонида Федуна из команды.