Ловчев прокомментировал заявление Федуна о решении не продавать «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о заявлении владельца столичного клуба Леонида Федуна, что он не собирается продавать клуб и покидать Россию.

«Это его решение. Я финансировать «Спартак» не могу, у меня нет таких денег. Если будет — хорошо. Но «Спартак» всё равно не пропадёт», — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За этот период красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.

Чемпион СССР в составе «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Федун может покинуть пост председателя совета директоров клуба в 2023 году.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном уходе Леонида Федуна из команды.