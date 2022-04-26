Ловчев прокомментировал заявление Федуна о решении не продавать «Спартак»

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Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о заявлении владельца столичного клуба Леонида Федуна, что он не собирается продавать клуб и покидать Россию.
Ловчев прокомментировал заявление Федуна о решении не продавать «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Это его решение. Я финансировать «Спартак» не могу, у меня нет таких денег. Если будет — хорошо. Но «Спартак» всё равно не пропадёт», — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За этот период красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.

Чемпион СССР в составе «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Федун может покинуть пост председателя совета директоров клуба в 2023 году.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном уходе Леонида Федуна из команды.

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