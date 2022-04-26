Каррера — об отказе Федуна продавать «Спартак»: важная новость для болельщиков

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал отказ владельца клуба Леонида Федуна продавать команду.
Каррера — об отказе Федуна продавать «Спартак»: важная новость для болельщиков
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Леонид Федун остаётся в «Спартаке»? Уверен, это очень важная новость для клуба и всех болельщиков! Леонид — сильный руководитель», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

Чемпион СССР в составе «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Федун может покинуть пост председателя совета директоров клуба в 2023 году.

Напомним, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За этот период красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном уходе Федуна из команды.

 

 

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