Черчесов надеется, что российские футбольные клубы смогут выступить в еврокубках
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«Надеюсь, здравый смысл восторжествует и никаких санкций к нашим командам не применят. Спорт должен оставаться вне политики», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
По мнению Черчесова, не стоит удерживать в российских клубах легионеров, которые приняли решение покинуть Россию.
«Понятно, что, оставшись без выступлений в евротурнирах, кто-то захочет уйти, такие решения тоже нужно уважать», — сказал он.
Черчесов с «Ференцварошем» досрочно выиграл чемпионат Венгрии по футболу сезона-2021/22.
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее Черчесов высказался о победе «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии.