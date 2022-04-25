Черчесов надеется, что российские футбольные клубы смогут выступить в еврокубках

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов выразил надежду, что российские футбольные клубы смогут принять участие в еврокубках сезона-2022/23.
Черчесов надеется, что российские футбольные клубы смогут выступить в еврокубках
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Надеюсь, здравый смысл восторжествует и никаких санкций к нашим командам не применят. Спорт должен оставаться вне политики», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

По мнению Черчесова, не стоит удерживать в российских клубах легионеров, которые приняли решение покинуть Россию.

«Понятно, что, оставшись без выступлений в евротурнирах, кто-то захочет уйти, такие решения тоже нужно уважать», — сказал он.

Черчесов с «Ференцварошем» досрочно выиграл чемпионат Венгрии по футболу сезона-2021/22.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Черчесов высказался о победе «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии.

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