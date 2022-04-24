Черчесов высказался о победе «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в чемпионате Венгрии по футболу.

«Нам повезло, потому что мы убили двух зайцев одним выстрелом: нам удалось защитить свой титул и победить в дерби. Нужно признать, что сегодня мы играли не очень хорошо, но мы достигли своей цели, а это самое главное. Сегодня всё решила воля: мы очень хотели выиграть эту встречу — и выиграли», — цитирует Черчесова сайт «Ференцвароша».

При этом он отметил, что команде нельзя расслабляться, так как ей ещё предстоит играть в финале Кубка. По его словам, он хочет привести коллектив к золотому дублю.

«Для этого нам нужно оставаться в форме и продолжать начатый путь, сосредоточившись на собственной игре и совершенствуя её», — добавил специалист.

«Ференцварош» обыграл «Уйпешт» со счётом 2:1.

58-летний российский специалист возглавил клуб в декабре 2021 года. До этого он тренировал сборную России по футболу.

Ранее сообщалось, что Черчесов с «Ференцварошем» выиграл чемпионат Венгрии по футболу.