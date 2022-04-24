«Милан» на 93-й минуте вырвал победу у «Лацио» в матче Серии А

«Милан» на выезде взял верх над римским «Лацио» в матче 34-го тура футбольной Серии А.

Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Стефано Пиоли.

На четвёртой минуте Чиро Иммобиле вывел хозяев вперёд. В составе россонери на 50-й минуте отличился Оливье Жиру, а на 93-й забил Сандро Тонали.

Таким образом, «Милан» набрал 74 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» (56 очков) находится на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Эмполи» за десять минут забил три мяча и вырвал победу у «Наполи» в матче Серии А.