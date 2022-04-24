«Милан» на 93-й минуте вырвал победу у «Лацио» в матче Серии А

Короткая ссылка
«Милан» на выезде взял верх над римским «Лацио» в матче 34-го тура футбольной Серии А.

Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Стефано Пиоли.

На четвёртой минуте Чиро Иммобиле вывел хозяев вперёд. В составе россонери на 50-й минуте отличился Оливье Жиру, а на 93-й забил Сандро Тонали.

Таким образом, «Милан» набрал 74 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» (56 очков) находится на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Эмполи» за десять минут забил три мяча и вырвал победу у «Наполи» в матче Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить