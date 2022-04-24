«Эмполи» за десять минут забил три мяча и вырвал победу у «Наполи» в матче Серии А

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«Наполи» уступил на своём поле «Эмполи» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Эмполи» за десять минут забил три мяча и вырвал победу у «Наполи» в матче Серии А
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Карло Кастеллани», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Аурелио Андреацолли.

Мячи в составе клуба из Неаполя забили Дрис Мертенс (44-я минута), Лоренцо Инсинье (53-я). У «Эмполи» отличились Лиам Хендерсон (80-я), Андреа Пинамонти (83-я, 87-я).

«Наполи» (67 очков) занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Эпмоли» (37) располагается на 14-й строчке. 

Ранее сообщалось, что «Интер» переиграл «Рому» и возглавил таблицу Серии А. 

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