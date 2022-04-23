«Интер» переиграл «Рому» и возглавил таблицу Серии А

Миланский «Интер» одержал победу над римской «Ромой» в матче 34-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 3:1.

В составе нерадзурри отличились Дензел Дюмфрис (30'), Марсело Брозович (40') и Лаутаро Мартинес (52'). У гостей единственный мяч забил Генрих Мхитарян (85').

«Интер» набрал 72 очка и поднялся на вершину турнирной таблицы чемпионата Италии. «Рома» (58) находится на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» переиграл «Фиорентину» и встретится с «Интером» в финале Кубка Италии.