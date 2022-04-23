«Интер» переиграл «Рому» и возглавил таблицу Серии А

Короткая ссылка
Миланский «Интер» одержал победу над римской «Ромой» в матче 34-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Интер» переиграл «Рому» и возглавил таблицу Серии А
  • Gettyimages.ru

Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 3:1.

В составе нерадзурри отличились Дензел Дюмфрис (30'), Марсело Брозович (40') и Лаутаро Мартинес (52'). У гостей единственный мяч забил Генрих Мхитарян (85').

«Интер» набрал 72 очка и поднялся на вершину турнирной таблицы чемпионата Италии. «Рома» (58) находится на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» переиграл «Фиорентину» и встретится с «Интером» в финале Кубка Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить