«Ювентус» переиграл «Фиорентину» и встретится с «Интером» в финале Кубка Италии

Короткая ссылка
Туринский «Ювентус» одержал победу над флорентийской «Фиорентиной» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии по футболу.

Встреча состоялась в Турине и завершилась со счётом 2:0.

На 32-й минуте отличился Федерико Бернардески, а в компенсированное время второй мяч забил Данило (90+4').

Напомним, что в первой игре во Флоренции тоже победили подопечные Массимилиано Аллегри. Таким образом, «Ювентус» вышел в финал турнира по итогам двухматчевого противостояния.

Ранее сообщалось, что «Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить