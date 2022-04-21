«Ювентус» переиграл «Фиорентину» и встретится с «Интером» в финале Кубка Италии
Встреча состоялась в Турине и завершилась со счётом 2:0.
На 32-й минуте отличился Федерико Бернардески, а в компенсированное время второй мяч забил Данило (90+4').
Напомним, что в первой игре во Флоренции тоже победили подопечные Массимилиано Аллегри. Таким образом, «Ювентус» вышел в финал турнира по итогам двухматчевого противостояния.
Ранее сообщалось, что «Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии по футболу.