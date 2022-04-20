«Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии по футболу

Короткая ссылка
«Интер» с разгромным счётом переиграл «Милан» во втором матче полуфинала Кубка Италии по футболу.

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась в пользу чёрно-синих — 3:0.

В составе команды Симоне Индзаги отличился Лаутаро Мартинес (4-я и 40-я минуты) и Робен Госенс (82-я), у «Милана» мяч забил Исмаэль Беннасер (66-я минута), однако после просмотра VAR гол был отменён.

Таким образом, «Интер» сыграет в финале Кубка Италии с победителем второго матча «Ювентус» — «Фиорентина», который состоится 20 апреля в 22:00 мск.              

Ранее сообщалось, что «Аталанта» на своём поле потерпела поражение от «Вероны» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить