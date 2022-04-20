«Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии по футболу

«Интер» с разгромным счётом переиграл «Милан» во втором матче полуфинала Кубка Италии по футболу.

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась в пользу чёрно-синих — 3:0.

В составе команды Симоне Индзаги отличился Лаутаро Мартинес (4-я и 40-я минуты) и Робен Госенс (82-я), у «Милана» мяч забил Исмаэль Беннасер (66-я минута), однако после просмотра VAR гол был отменён.

Таким образом, «Интер» сыграет в финале Кубка Италии с победителем второго матча «Ювентус» — «Фиорентина», который состоится 20 апреля в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» на своём поле потерпела поражение от «Вероны» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.