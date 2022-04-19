«Аталанта» уступила дома «Вероне» в матче Серии А

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«Аталанта» на своём поле потерпела поражение от «Вероны» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Джевисс», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Венецианской области.

В составе «Вероны» мяч забил Федерико Чеккерини (45-я минута). У «Аталанты» отличился Джорджио Скальвини (82-я). Тён Копмейнерс записал на свой счёт автогол (55-я). 

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук появился на поле на 34-й минуте матча. Экс-хавбек столичного «Локомотива» не отметился полезными действиями.

«Аталанта» (51 очко) занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Верона» (48) идёт на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Наполи» и «Рома» не смогли выявить победителя в матче 33-го тура чемпионата России по футболу.



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