Соломатин: для «Динамо» победа в матче с ЦСКА важнее
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«В данной ситуации, учитывая все сложности современной жизни, сегодня важнее победа для бело-голубых, чтобы остаться в чемпионской гонке. Что касается Карасёва, не сомневаюсь в его компетенции. Думаю, он справится с сегодняшней игрой», — цитирует Соломатина «Чемпионат».
24 апреля в рамках 26-го тура РПЛ ЦСКА примет «Динамо». Начало — в 19:30 мск.
ЦСКА (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (52) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).
Ранее народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко рассказал об ожиданиях от матча с ЦСКА.