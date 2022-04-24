Соломатин: для «Динамо» победа в матче с ЦСКА важнее

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Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Соломатин: для «Динамо» победа в матче с ЦСКА важнее
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«В данной ситуации, учитывая все сложности современной жизни, сегодня важнее победа для бело-голубых, чтобы остаться в чемпионской гонке. Что касается Карасёва, не сомневаюсь в его компетенции. Думаю, он справится с сегодняшней игрой», — цитирует Соломатина «Чемпионат».

24 апреля в рамках 26-го тура РПЛ ЦСКА примет «Динамо». Начало — в 19:30 мск.

ЦСКА (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (52) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).

Ранее народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко рассказал об ожиданиях от матча с ЦСКА.

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