Лещенко: жду от «Динамо» победной и уверенной игры в матче с ЦСКА

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Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко рассказал об ожиданиях от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/2022 с ЦСКА.
Лещенко: жду от «Динамо» победной и уверенной игры в матче с ЦСКА
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«Динамо» очень неярко сыграло с «Балтикой» в Кубке, команда меня неприятно удивила. Жду от «Динамо» победной и уверенной игры. Мой прогноз, что в чемпионате всё останется так, как есть», — цитирует Лещенко «Чемпионат».

24 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» армейцы сыграют с «Динамо». Начало — в 19:30.

ЦСКА (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (52) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).

Ранее полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ с ЦСКА.

 

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