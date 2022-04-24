Лещенко: жду от «Динамо» победной и уверенной игры в матче с ЦСКА
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«Динамо» очень неярко сыграло с «Балтикой» в Кубке, команда меня неприятно удивила. Жду от «Динамо» победной и уверенной игры. Мой прогноз, что в чемпионате всё останется так, как есть», — цитирует Лещенко «Чемпионат».
24 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» армейцы сыграют с «Динамо». Начало — в 19:30.
ЦСКА (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (52) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).
Ранее полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ с ЦСКА.