Захарян — о матче «Динамо» с ЦСКА: должна получиться интересная атакующая игра

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Эмоций после «Балтики», конечно, хватит и на ЦСКА. У ЦСКА атакующая команда, и мы играем в атаку. Никто не станет отсиживаться. Поэтому должна получиться интересная атакующая игра», — приводит слова Захаряна пресс-служба «Динамо».

Он считает, что у ЦСКА сильная команда, которой не повезло с удалением в матче со «Спартаком». Футболист также отметил, что у армейцев очень хорошие легионеры, поэтому он ждёт хорошую и интересную игру.

24 апреля в рамках 26-го тура РПЛ ЦСКА примет у себя «Динамо». Начало — в 19:30.

ЦСКА (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (52) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).

Ранее бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 26-го тура РПЛ с московским ЦСКА.