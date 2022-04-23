Булыкин: «Динамо» выглядит фаворитом в матче с ЦСКА

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Бывший нападающий столичного «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 26-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.

«Думаю, «Динамо» уже не отдаст ЦСКА второе место, но в ближайшем туре главным остаётся вопрос — смогут ли они победить и продолжить погоню за «Зенитом». Тут могут быть проблемы, но, если исходить из того, что команды показывают в апреле, «Динамо» выглядит фаворитом», — цитирует газета «Известия» Булыкина.

По его мнению, ЦСКА в последнее время серьёзно сдал, что привело к потерям очков в чемпионате и вылету из Кубка. Булыкин считает, что армейская команда перестала показывать стабильную игру.

«Трудно сказать, что случилось с армейцами. Вероятно, мартовские победы во многом были добыты на эмоциях», — сказал он.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится 24 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнётся в 19:30 мск.

ЦСКА (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (52) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).

Ранее бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о том, что арбитру Анастасии Пустовойтовой можно доверить обслуживание матча команд-середняков в концовке нынешнего сезона.

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