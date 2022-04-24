Дмитриева высказалась о шансах Рублёва в финале против Джоковича

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18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде, где Андрей Рублёв встретится с сербом Новаком Джоковичем.
Дмитриева высказалась о шансах Рублёва в финале против Джоковича
  • AP

«За Джоковича говорит тот факт, что он играет у себя дома при своих зрителях. Домашняя публика — это дополнительная мотивация. Ему было бы очень приятно победить», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Она добавила, что Рублёв к концу турнира подправил свою игру. По её мнению, в полуфинальном матче с Фабио Фоньини россиянин выглядел довольно убедительно.

«Шансов больше у Джоковича, но Рублёву нечего терять, он будет идти ва-банк, атаковать. Андрей будет бороться, и мне бы хотелось, чтобы он выиграл и вылез из этого тяжелейшего состояния, в котором находятся все наши теннисисты», — заключила Дмитриева.

В полуфинале Рублёв обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 6:2. Джокович же одолел другого россиянина, Карена Хачанова, — 6:4, 1:6, 6:2.

Матч между Джоковичем и Рублёвым состоится 24 апреля в 15:00 мск.

Ранее Рублёв поделился ожиданиями от финала турнира ATP в Белграде, где сыграет с Джоковичем.

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