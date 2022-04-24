Рублёв: Джокович дома, это его турнир, его город, но я буду бороться

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде с сербом Новаком Джоковичем.

«Джокович дома, это его турнир, его город. Конечно, болельщики будут на его стороне. Я планирую полностью выложиться и показать свою лучшую игру, буду бороться за каждое очко, а дальше увидим. Больше сказать нечего. Мне повезло, что я имею возможность сыграть с ним», — заявил Рублёв.

Напомним, что в полуфинале Рублёв обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 6:2. Сербский теннисист одолел другого россиянина, Карена Хачанова, — 6:4, 1:6, 6:2.

Матч между Джоковичем и Рублёвым состоится 24 апреля в 15:00 мск.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Рублёва в матче с Джоковичем в финале турнира.