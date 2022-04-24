Тарпищев: Рублёв обыграет Джоковича, если покажет свой лучший теннис

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Президент Федерации теннис России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Андрея Рублёва в матче с Новаком Джоковичем в финале турнира в Белграде.

По его мнению, россиянин имеет хорошие шансы на титул, хотя ему и будет весьма непросто. При этом эксперт отмечает, что в этой игре будет очень важна первая подача.

«Если завтра Рублёв покажет свой лучший теннис, то он обыграет Джоковича. Новак сейчас находится не в лучшей форме — длительный перерыв сказался на его игре, это заметно», — цитирует Тарпищева Sport24.

В полуфинале Рублёв обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 6:2. Джокович же одолел другого россиянина, Карена Хачанова, — 6:4, 1:6, 6:2.

Ранее сообщалось, что Рублёв вышел в финал турнира ATP в Белграде, где сыграет с Джоковичем.

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