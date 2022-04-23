Рублёв вышел в финал турнира ATP в Белграде, где сыграет с Джоковичем

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Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Белграде.
Рублёв вышел в финал турнира ATP в Белграде, где сыграет с Джоковичем
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Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу восьмой ракетки мира.

24-летний российский теннисист пять раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Особенно Андрей превзошёл соперника по игре на приёме, взяв 23 из 46 очков, в то время как Фоньини выиграл лишь восемь из 41.

В финале Рублёв сыграет с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем.

Ранее сообщалось, что другой россиянин — Карен Хачанов — проиграл Джоковичу в полуфинале теннисного турнира в Белграде.

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