Чесноков: Джокович читает игру Рублёва, это даёт ему преимущество

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча первой ракетки мира серба Новака Джоковича и россиянина Андрея Рублёва в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде.
Чесноков: Джокович читает игру Рублёва, это даёт ему преимущество
  • AP

«Рублёв просто снёс своего соперника в полуфинале. Что касается финала, то Джокович хорошо читает Рублёва. Новак начинает читать книжку и не переворачивает страницы, потому что знает, что там написано», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его мнению, российский теннисист на данный момент находится в хорошей форме, но Джокович превосходит его по этому показателю и является фаворитом в финальном матче.

«Джокович стоит в том месте, куда целится Рублёв, уже до самого удара. Он его читает заранее, как открытую книгу, и это даёт ему преимущество», — заключил Чесноков.

Напомним, что в полуфинале Рублёв обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 6:2. Сербский теннисист одолел другого россиянина, Карена Хачанова, — 6:4, 1:6, 6:2.

Матч между Джоковичем и Рублёвым состоится 24 апреля в 15:00 мск.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Рублёва в матче с Джоковичем в финале турнира.

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