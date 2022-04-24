Эрик тен Хаг: сейчас я несу ответственность за «Аякс»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который с сезона-2022/23 возглавит «Манчестер Юнайтед», отказался комментировать результаты английской команды.

«У меня нет никакого мнения о нынешних результатах «Манчестер Юнайтед», потому что я проявляю уважение к людям, которые работают в клубе, и сейчас я несу ответственность за «Аякс», и это единственное, что я буду комментировать», — цитирует тен Хага Sky Sports.

Он также рассказал, что у него есть планы на будущее, однако сейчас все его мысли связаны с «Аяксом». Клуб в этом сезоне может взять третий чемпионский титул чемпионата Нидерландов за четыре года.

После 30-го тура Эридивизи «Аякс» занимает первую строчку в турнирной таблице (75 очков) и на четыре очка опережает идущий вторым ПСВ.

Ранее сообщалось, что тен Хаг хочет видеть игрока сборной Дании Кристиана Эриксена в составе «Манчестер Юнайтед».