Эрик тен Хаг: сейчас я несу ответственность за «Аякс»

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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который с сезона-2022/23 возглавит «Манчестер Юнайтед», отказался комментировать результаты английской команды.
Эрик тен Хаг: сейчас я несу ответственность за «Аякс»
  • AP

«У меня нет никакого мнения о нынешних результатах «Манчестер Юнайтед», потому что я проявляю уважение к людям, которые работают в клубе, и сейчас я несу ответственность за «Аякс», и это единственное, что я буду комментировать», — цитирует тен Хага Sky Sports.

Он также рассказал, что у него есть планы на будущее, однако сейчас все его мысли связаны с «Аяксом». Клуб в этом сезоне может взять третий чемпионский титул чемпионата Нидерландов за четыре года.

После 30-го тура Эридивизи «Аякс» занимает первую строчку в турнирной таблице (75 очков) и на четыре очка опережает идущий вторым ПСВ.

Ранее сообщалось, что тен Хаг хочет видеть игрока сборной Дании Кристиана Эриксена в составе «Манчестер Юнайтед». 

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