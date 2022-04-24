Sky Sport: Эриксен будет одной из трансферных целей тен Хага в МЮ

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хочет видеть Эриксена в команде и добавил его в трансферные цели, сообщает Sky Sport.

Напомним, что 12 июня во время матча Евро-2020 сборной Дании с командой Финляндии (0:1) Эриксен перенёс остановку сердца. Ему был имплантирован сердечный дефибриллятор.

Впоследствии датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, и перешёл в английский «Брентфорд».

В нынешнем сезоне футболист провёл семь матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм Хотспур».