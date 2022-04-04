Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм Хотспур».

По информации Daily Mail, в подписании Эриксена заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, который работал с футболистом в «Интере».

12 июня во время матча Евро-2020 сборной Дании с командой Финляндии (0:1) Эриксен перенёс остановку сердца. Ему был имплантирован сердечный дефибриллятор. Впоследствии датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, и перешёл в английский «Брентфорд».

Ранее сообщалось, что «Челси» крупно проиграл «Брентфорду» в матче 31-го тура АПЛ.