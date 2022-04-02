«Челси» крупно проиграл «Брентфорду» в матче 31-го тура АПЛ
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Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и закончилась со счётом 1:4.
На 48-й минуте синие вышли вперёд благодаря голу Антонио Рюдигера. Однако затем забивали только гости: дубль оформил Витали Янельт, который отличился на 50-й и 60-й минутах, а также точными ударами отметились Кристиан Эриксен и Йоан Висса на 54-й и 87-й минутах.
Подопечные Томаса Тухеля с 59 очками занимают третье место в чемпионате Англии по футболу. «Брентфорд» набрал 33 очка и поднялся на 14-ю строчку.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» и одержал десятую победу подряд в АПЛ.