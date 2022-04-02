«Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» и одержал десятую победу подряд в АПЛ

«Ливерпуль» на своём поле взял верх над «Уотфордом» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:0.

На 22-й минуте хозяев вывел вперёд Диогу Жота, а на 89-й Фабиньо реализовал пенальти и удвоил преимущество красных.

Для подопечных Юргена Клоппа эта победа стала десятой подряд в чемпионате Англии по футболу.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 72 очка и возглавил турнирную таблицу национального первенства. «Уотфорд» (22 очка) находится на 18-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одолел «Ноттингем Форест» и вышел в полуфинал Кубка Англии.