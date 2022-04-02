«Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» и одержал десятую победу подряд в АПЛ
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Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:0.
На 22-й минуте хозяев вывел вперёд Диогу Жота, а на 89-й Фабиньо реализовал пенальти и удвоил преимущество красных.
Для подопечных Юргена Клоппа эта победа стала десятой подряд в чемпионате Англии по футболу.
Таким образом, «Ливерпуль» набрал 72 очка и возглавил турнирную таблицу национального первенства. «Уотфорд» (22 очка) находится на 18-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одолел «Ноттингем Форест» и вышел в полуфинал Кубка Англии.