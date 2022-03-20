«Ливерпуль» одолел «Ноттингем Форест» и вышел в полуфинал Кубка Англии
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Встреча прошла в Ноттингеме и завершилась в пользу гостей — 1:0. Единственный мяч на 78-й минуте забил Диогу Жота с передачи Константиноса Цимикаса.
Таким образом, подопечные Юргена Клоппа пробились в полуфинал турнира. До этого четвертьфинальную стадию преодолели «Челси», «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что дубль Сон Хын Мина принёс «Тоттенхэму» победу над «Вест Хэмом» в 30-м туре АПЛ.