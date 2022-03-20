Дубль Сона принёс «Тоттенхэму» победу над «Вест Хэмом» в 30-м туре АПЛ
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Встреча прошла в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Антонио Конте.
На девятой минуте хозяева вышли вперёд после автогола Курта Зума, а на 24-й Сон Хын Мин удвоил преимущество «шпор». На 35-й «молотобойцы» отыграли один гол — отличился Мохамед Саид Бенрахма. На 88-й Сон Хын Мин оформил дубль.
«Тоттенхэм» набрал 51 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Вест Хэм» (48) опустился на седьмую позицию.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» и пробился в полуфинал Кубка Англии.