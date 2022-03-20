«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» и пробился в полуфинал Кубка Англии

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«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Саутгемптоном» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» и пробился в полуфинал Кубка Англии
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Setterfield

Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы — 4:1.

На 12-й минуте «Сити» вывел вперёд Рахим Стерлинг. В компенсированное к первому тайму время хозяева сравняли счёт — в свои ворота забил Эмерик Лапорт (45+2'). Во второй половине игры коллектив из Манчестера ещё три раза поразил ворота соперника: Кевин Де Брёйне реализовал пенальти (62'), а с игры отметились голами Фил Фоден (75') и Рияд Марез (78').

Таким образом, «горожане» стали полуфиналистами Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что «Челси» обыграл «Мидлсбро» и вышел в полуфинал Кубка Англии.

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