«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» и пробился в полуфинал Кубка Англии
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Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы — 4:1.
На 12-й минуте «Сити» вывел вперёд Рахим Стерлинг. В компенсированное к первому тайму время хозяева сравняли счёт — в свои ворота забил Эмерик Лапорт (45+2'). Во второй половине игры коллектив из Манчестера ещё три раза поразил ворота соперника: Кевин Де Брёйне реализовал пенальти (62'), а с игры отметились голами Фил Фоден (75') и Рияд Марез (78').
Таким образом, «горожане» стали полуфиналистами Кубка Англии.
Ранее сообщалось, что «Челси» обыграл «Мидлсбро» и вышел в полуфинал Кубка Англии.