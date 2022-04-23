Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.
В составе «Пингвинз» дубль оформил россиянин Евгений Малкин, а также отличились Чад Руведел, Сидни Кросби, Рикард Ракелль, Крис Летанг и Дэнтон Хайнен. У хозяев шайбы забросили Якуб Врана и Майкл Расмуссен.
Для Малкина этот матч стал первым после четырёхматчевой дисквалификации.
Всего в этом сезоне российский нападающий набрал 39 очков (19 голов + 20 результативных передач).
Ранее сообщалось, что форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал седьмым российским игроком, набравшим 100 и более очков за сезон НХЛ.