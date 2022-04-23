Капризов стал седьмым российским игроком, набравшим 100 и более очков за сезон НХЛ

«Миннесота Уайлд» на своём льду переиграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Сент-Поле, завершилась со счётом 6:3 в пользу команды Дина Эвасона.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк (17-я, 23-я минуты), Кирилл Капризов (27-я), Райан Хартман (31-я), Матс Цуккарелло (33-я), Николя Делорье (35-я). У «Сиэтла» отличились Даниэль Спронг (седьмая), Янни Гурд (11-я), Мэтти Бенирс (46-я).

24-летний российский форвард, помимо гола, оформил также три результативные передачи. Капризов стал седьмым российским хоккеистом, который набрал 100 и более очков за регулярный сезон НХЛ.

«Миннесота» (107 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» (58) располагается на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин установил новый личный рекорд по набранным очкам в НХЛ.