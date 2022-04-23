Сильченко: в шоке от бурной реакции в соцсетях на моё фото с игроками ПСЖ
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«Если честно, я в шоке от того, что произошло. Думала, выкладываю фото для своих друзей, у меня их было всего 900 человек. Но в итоге снимок опубликовали почти везде — в разных СМИ, на форумах, в соцсетях... Он превратился в вирусный. Много подписчиков прибавилось? Сейчас больше 21 тыс.! И их число продолжает расти. Я, конечно, очень удивлена», — сказала Сильченко в интервью RT.
Ранее гольфистка рассказала, как оказалась в одном лифте с футболистами ПСЖ.