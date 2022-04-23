Российская гольфистка Сильченко рассказала, как оказалась в одном лифте с футболистами ПСЖ

Российская гольфистка Марта Сильченко, которая сделала нашумевшее в сети селфи с игроками футбольного клуба ПСЖ, рассказала, как оказалась с представителями французской команды в одном лифте.

«Весь отель накануне находился в предвкушении приезда команды. Сотрудники и постояльцы очень волновались и ждали звёзд. Я, наверное, оказалась самой спокойной среди всех. Мне, конечно, было интересно, но пытаться подкараулить команду, чтобы взять автограф, не планировала», — сказала Сильченко в интервью RT.

По её словам, она понимала, что игрокам хочется перед матчем с «Марселем» (2:1) заняться своими делами.

«Когда приехала после турнира, у входа уже «стоял автобус ПСЖ, но я была занята своими мыслями. Как оказалась с ними в лифте? Совершенно случайно. Как уже говорила, собиралась поработать в зале. Вошла в лифт и нажала кнопку, чтобы спуститься вниз — там находился фитнес-центр. Но вместо этого он поехал наверх — на третий этаж, где жила футбольная команда. Первая мысль, которая возникла: «Наверное, сейчас зайдёт кто-то из игроков»... На самом деле они в лифте со мной по правилам безопасности не должны были ехать, поскольку я посторонний человек... Но, как видно, они поняли, что я не собираюсь на них набрасываться, как это делают фанаты. Стояла в спортивной одежде, стало понятно — я тоже спортсмен. Поэтому решили всё-таки зайти», — добавила Сильченко.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси продолжит выступление в парижском клубе как минимум ещё один сезон.