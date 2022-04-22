«БХ»: российский хоккеист принял румынское гражданство для участия в ЧМ-2022 по хоккею

Российский форвард Евгений Скачков принял румынское гражданство для участия в чемпионате мира по хоккею в 2022 году.

Об этом сообщает Belarushockey.com.

Напомним, что 37-летний нападающий является воспитанником московского ЦСКА. В 2013 году хоккеист перешёл из казанского клуба «Ак Барс» в санкт-петербургский СКА, в составе которого выступил в 37 матчах и набрал 11 очков. С 2021 года спортсмен находится в составе румынского клуба «Чиксереда».

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что российские арбитры не будут работать на чемпионате мира в 2022 году.