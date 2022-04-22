Директор «Енисея»: нам будет интересно сыграть со «Спартаком» в полуфинале Кубка России

Директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов высказался об итогах жеребьёвки полуфинала плей-офф Кубка России по футболу, по результатам которой команда из Сибири получила в соперники московский «Спартак».

«На 50% моё предчувствие сработало. Я хотел, чтобы нам попал «Спартак», потому что нашему клубу в этом году 85 лет, «Спартаку» — 100 лет. С ними мы уже недавно играли на Кубок. «Спартак» играет в открытый футбол, мы тоже комбинируем. Нам было бы интересно сыграть в этом противостоянии со «Спартаком», — цитирует Ивахова ТАСС.

Он выразил желание, чтобы «Енисей» принял «Спартака» на своём поле.

«Наши болельщики заслужили этот матч. У нас был бы полный стадион, но, к сожалению, жребий выпал так, что мы играем на выезде», — добавил он.

«Спартак» примет «Енисей» на своём поле.

В другом полуфинале московское «Динамо» дома сыграет с владикавказской «Аланией».

Матчи пройдут 11 и 12 мая.

Ранее Михаил Игнатов заявил, у «Спартака» есть достаточно времени на подготовку к матчу с «Енисеем».