Директор «Енисея»: нам будет интересно сыграть со «Спартаком» в полуфинале Кубка России

Короткая ссылка
Директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов высказался об итогах жеребьёвки полуфинала плей-офф Кубка России по футболу, по результатам которой команда из Сибири получила в соперники московский «Спартак».
Директор «Енисея»: нам будет интересно сыграть со «Спартаком» в полуфинале Кубка России
  • РИА Новости

«На 50% моё предчувствие сработало. Я хотел, чтобы нам попал «Спартак», потому что нашему клубу в этом году 85 лет, «Спартаку» — 100 лет. С ними мы уже недавно играли на Кубок. «Спартак» играет в открытый футбол, мы тоже комбинируем. Нам было бы интересно сыграть в этом противостоянии со «Спартаком», — цитирует Ивахова ТАСС.

Он выразил желание, чтобы «Енисей» принял «Спартака» на своём поле.

«Наши болельщики заслужили этот матч. У нас был бы полный стадион, но, к сожалению, жребий выпал так, что мы играем на выезде», — добавил он.

«Спартак» примет «Енисей» на своём поле. 

В другом полуфинале московское «Динамо» дома сыграет с владикавказской «Аланией».

Матчи пройдут 11 и 12 мая.

Ранее Михаил Игнатов заявил, у «Спартака» есть достаточно времени на подготовку к матчу с «Енисеем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить