Игнатов — о матче КР с «Енисеем»: у нас есть достаточно времени на подготовку

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал итоги жеребьёвки полуфинала плей-офф Кубка России по футболу, по результатам которой столичному клубу выпал красноярский «Енисей».
Игнатов — о матче КР с «Енисеем»: у нас есть достаточно времени на подготовку
  • РИА Новости

«Енисей» пробился в полуфинал. Молодцы. Видно, что в России есть команды из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которые способны пройти дальше в турнире. Это хорошо для нашего футбола. У нас есть время на подготовку к матчу. Разберём досконально игру соперника. Уверен, сможем хорошо подготовиться к предстоящей встрече», — заявил в эфире «Матч ТВ» Игнатов.

«Спартак» примет «Енисей» на своём поле. 

В другом полуфинале московское «Динамо» дома сыграет с владикавказской «Аланией».

Матчи пройдут 11 и 12 мая.

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян поддержал предложение Салиховой назначить женщин-арбитров на матчи РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить