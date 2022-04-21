Игнатов — о матче КР с «Енисеем»: у нас есть достаточно времени на подготовку

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал итоги жеребьёвки полуфинала плей-офф Кубка России по футболу, по результатам которой столичному клубу выпал красноярский «Енисей».

«Енисей» пробился в полуфинал. Молодцы. Видно, что в России есть команды из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которые способны пройти дальше в турнире. Это хорошо для нашего футбола. У нас есть время на подготовку к матчу. Разберём досконально игру соперника. Уверен, сможем хорошо подготовиться к предстоящей встрече», — заявил в эфире «Матч ТВ» Игнатов.

«Спартак» примет «Енисей» на своём поле.

В другом полуфинале московское «Динамо» дома сыграет с владикавказской «Аланией».

Матчи пройдут 11 и 12 мая.

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян поддержал предложение Салиховой назначить женщин-арбитров на матчи РПЛ.