Игнатов — о матче КР с «Енисеем»: у нас есть достаточно времени на подготовку
- РИА Новости
«Енисей» пробился в полуфинал. Молодцы. Видно, что в России есть команды из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которые способны пройти дальше в турнире. Это хорошо для нашего футбола. У нас есть время на подготовку к матчу. Разберём досконально игру соперника. Уверен, сможем хорошо подготовиться к предстоящей встрече», — заявил в эфире «Матч ТВ» Игнатов.
«Спартак» примет «Енисей» на своём поле.
В другом полуфинале московское «Динамо» дома сыграет с владикавказской «Аланией».
Матчи пройдут 11 и 12 мая.
Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян поддержал предложение Салиховой назначить женщин-арбитров на матчи РПЛ.