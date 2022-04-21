Профсоюз теннисистов осудил отлучение россиян от международных турниров
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«PTPA выступает против дискриминации теннисистов по национальному признаку, но мы также выступаем против тех, кто поддерживает насилие в отношении невинных людей», — сообщает пресс-служба организации.
Уточняется, что PTPA призвала с пониманием отнестись к позиции российских и белорусских спортсменов, которые потеряли возможность свободно высказывать свою позицию.
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на турнирах в Великобритании из-за ситуации на Украине.
Немногим ранее посол России в Великобритании Андрей Келин осудил запрет на участие российских спортсменов в Уимблдоне.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина выразила надежду, что организаторы Открытого чемпионата Великобритании по теннису допустят россиян к участию в турнире.
After thoughtful and productive conversations over the past 24-hours, please see our statement on the bans facing players. pic.twitter.com/kkuUm6m2qr— Professional Tennis Players Association (@ptpaplayers) April 21, 2022