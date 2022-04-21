Профсоюз теннисистов осудил отлучение россиян от международных турниров 

Профсоюз теннисистов-профессионалов (PTPA) прокомментировал недопуск россиян к участию в Открытом чемпионате Великобритании.

«PTPA выступает против дискриминации теннисистов по национальному признаку, но мы также выступаем против тех, кто поддерживает насилие в отношении невинных людей», — сообщает пресс-служба организации.

Уточняется, что PTPA призвала с пониманием отнестись к позиции российских и белорусских спортсменов, которые потеряли возможность свободно высказывать свою позицию.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на турнирах в Великобритании из-за ситуации на Украине.

Немногим ранее посол России в Великобритании Андрей Келин осудил запрет на участие российских спортсменов в Уимблдоне.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина выразила надежду, что организаторы Открытого чемпионата Великобритании по теннису допустят россиян к участию в турнире.