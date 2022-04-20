«Атлетико» сыграл вничью с «Гранадой» в 33-м туре Примеры

Мадридский «Атлетико» и «Гранада» не выявили победителя в матче 33-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 0:0.

При этом команды в общей сложности заработали девять жёлтых карточек. В составе хозяев предупреждения получили Рейнилду, Стефан Савич, Родриго Де Пауль и Шиме Врсалько. У гостей горчичники заработали Кини, Серхио Эскудеро, Виктор Диас, Антонио Пуэртас и Домингуш Дуарте.

«Атлетико» набрал 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» (30) находится на 18-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Арно Груневелда помог «Вильярреалу» обыграть «Валенсию» в матче Примеры.