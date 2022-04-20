Дубль Груневелда помог «Вильярреалу» обыграть «Валенсию» в матче Примеры
Игра, которая прошла на поле стадиона «Керамика — Эль-Мадригал», завершилась победой команды Унаи Эмери — 2:0.
Дубль оформил Арно Груневелд (10-я, 17-я минуты).
«Вильярреал» (52 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Валенсия» (42 очка) идёт на десятой позиции. Лидирует в Примере «Реал» (75 очков).
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 64-й минуте матча. Хавбек сборной России не отметился полезными действиями.
Ранее сообщалось, что «Барселона» уступила дома «Кадису» в матче Примеры.