Дубль Груневелда помог «Вильярреалу» обыграть «Валенсию» в матче Примеры

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«Вильярреал» на своём поле переиграл «Валенсию» в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Керамика — Эль-Мадригал», завершилась победой команды Унаи Эмери — 2:0.

Дубль оформил Арно Груневелд (10-я, 17-я минуты).

«Вильярреал» (52 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Валенсия» (42 очка) идёт на десятой позиции. Лидирует в Примере «Реал» (75 очков).

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 64-й минуте матча. Хавбек сборной России не отметился полезными действиями.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уступила дома «Кадису» в матче Примеры.

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