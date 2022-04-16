Николаев: VAR заработает более качественно и оперативно после переходного периода
«У нас сейчас, действительно, переходный период. Судейский корпус после перерыва возглавит соотечественник. Пока исполняющим обязанности назначен Павел Каманцев, но по факту с арбитрами РПЛ будут работать Николай Иванов и Антон Аверьянов. Они уже провели двухдневный сбор, который получился достаточно плодотворным. По отзывам самих ребят он оказался даже более насыщенным, чем зимой в Турции с предыдущим руководителем», — заявил Николаев в интервью RT.
По его мнению, сейчас на первое место выходит не протокол VAR, а принятие арбитрами правильных решений.
«Если раньше хотели минимизировать видеопросмотры, то теперь разрешили чуть чаще к ним прибегать, но главное — избежать ошибок. Однако на сегодняшний день мы видим, что рекомендация дана, но судьи оказались не совсем готовы к этому. Думаю, переходный период закончится — и VAR заработает совершенно по-другому, более качественно и оперативно», — сказал он.
Ранее Николаев назвал неприемлемым тратить по 18 минут на просмотр спорных эпизодов за матч.