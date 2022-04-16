Николаев: VAR заработает более качественно и оперативно после переходного периода

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев рассказал, как будет работать департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) после ухода иностранных специалистов.

«У нас сейчас, действительно, переходный период. Судейский корпус после перерыва возглавит соотечественник. Пока исполняющим обязанности назначен Павел Каманцев, но по факту с арбитрами РПЛ будут работать Николай Иванов и Антон Аверьянов. Они уже провели двухдневный сбор, который получился достаточно плодотворным. По отзывам самих ребят он оказался даже более насыщенным, чем зимой в Турции с предыдущим руководителем», — заявил Николаев в интервью RT.

По его мнению, сейчас на первое место выходит не протокол VAR, а принятие арбитрами правильных решений.

«Если раньше хотели минимизировать видеопросмотры, то теперь разрешили чуть чаще к ним прибегать, но главное — избежать ошибок. Однако на сегодняшний день мы видим, что рекомендация дана, но судьи оказались не совсем готовы к этому. Думаю, переходный период закончится — и VAR заработает совершенно по-другому, более качественно и оперативно», — сказал он.

Ранее Николаев назвал неприемлемым тратить по 18 минут на просмотр спорных эпизодов за матч.