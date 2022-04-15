Николаев: два прошедших турнира показали обратную сторону медали VAR

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев рассказал, зачем нужна система VAR и как должно вестись обучение видеоарбитра.

«VAR призван помогать в сложных ситуациях: в спорных моментах или когда арбитр не видел эпизода. А два прошедших тура показали всем обратную сторону медали: главные судьи принимали правильные решения, а рефери у монитора меняли их на противоположные», — заявил Николаев в интервью RT.

По его словам, после ухода Леонида Калошина в России нет руководителя по обучению видеоарбитров, которых бы готовили к работе в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Есть человек, который организовывает процесс, но у него нет полномочий заниматься обучением, он может выступать только в качестве менеджера, а специалиста по семинарам и разбору ошибок до сих пор нет. Должны быть регулярные тренировки, постоянное совершенствование системы VAR. Существует определённая специфика работы видеоарбитра: за короткий промежуток времени человек из множества повторов на разных мониторах должен выбрать именно тот ракурс, который поможет принять правильное решение в сложной игровой ситуации», — добавил Николаев.

Ранее судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) отстранил от работы до конца сезона-2021/22 арбитров Игоря Панина, Алексея Сухого и Артёма Любимова за ошибки в матчах 23-го тура РПЛ.