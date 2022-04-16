Николаев назвал неприемлемым тратить по 18 минут на просмотр спорных эпизодов за матч

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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает неприемлемым тратить порядка 20 минут на просмотр спорных эпизодов с помощью системы VAR на матчах чемпионата России.

«В протоколе системы видеопомощи арбитрам не прописан тот промежуток времени, который даётся для принятия решения. Главное, чтобы оно было верным. Однако то, что случилось в этом матче, конечно, мало кому могло понравиться: 18 минут на просмотры спорных эпизодов — неприемлемо для VAR. Это очень долго. 24-й тур показал нам, какие существуют недоработки в данной области», — заявил Николаев в интервью RT.

Матч «Ростов» — «Локомотив» прерывался рекордное число раз для просмотра VAR. 

Ранее Николаев рассказал о том, зачем нужна система VAR и как должно вестись обучение у видеоарбитра.

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