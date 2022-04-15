Фигурист Морозов: после отдыха начнём готовить новые программы

Российский фигурист Владимир Морозов, который выступает в паре с Евгенией Тарасовой, сообщил, что их дуэт продолжит выступления.

«Завершать не планируем. В следующем сезоне в любом случае нас увидите. Сейчас сезон шоу, потом отпуск. После отдыха начнём готовить новые программы», — заявил Морозов.

По его словам, в тренерском штабе фигуристов никаких изменений не планируется.

«У нас команда полностью укомплектована, поэтому экспериментов ждать не стоит. Этот вопрос даже не обсуждался», — заключил он.

Тарасова и Морозов являются двукратными серебряными призёрами Олимпийских игр в парном катании (2018 и 2022 годы).

Ранее олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, хотелось бы ей поучаствовать в шоу «Ледниковый период».