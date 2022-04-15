Фигурист Морозов: после отдыха начнём готовить новые программы
- РИА Новости
«Завершать не планируем. В следующем сезоне в любом случае нас увидите. Сейчас сезон шоу, потом отпуск. После отдыха начнём готовить новые программы», — заявил Морозов.
По его словам, в тренерском штабе фигуристов никаких изменений не планируется.
«У нас команда полностью укомплектована, поэтому экспериментов ждать не стоит. Этот вопрос даже не обсуждался», — заключил он.
Тарасова и Морозов являются двукратными серебряными призёрами Олимпийских игр в парном катании (2018 и 2022 годы).
Ранее олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, хотелось бы ей поучаствовать в шоу «Ледниковый период».