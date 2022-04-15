Щербакова оценила возможность участия в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, хочет ли принять участие в шоу «Ледниковый период».

«Насчёт участия не думала, а так отдельные номера мне попадались, было интересно посмотреть, но целиком не смотрела. Очень много времени, мне кажется, это занимает», — цитирует Щербакову «Чемпионат».

По словам спортсменки, у неё пока нет возможности уделять много времени тренировкам к шоу.

«Раньше следила за детским «Ледниковым периодом». Там выступали и из нашей младшей группы, поэтому очень интересно было смотреть», — добавила Щербакова.

Напомним, что хореограф и продюсер Илья Авербух опроверг информацию о приостановке телевизионного проекта, который транслировался с перерывами с 2007 года на Первом канале. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Ранее Щербакова рассказала о попытках исполнить четверной риттбергер.