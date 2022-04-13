Щербакова оценила свои попытки исполнить четверной риттбергер

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о попытках исполнить четверной риттбергер.
Щербакова оценила свои попытки исполнить четверной риттбергер
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos

«После Олимпиады у меня был энтузиазм, особенно когда должен был быть чемпионат мира, я его активно тренировала. Но потом я сосредоточилась на чистом прокате и больше не изучала. Четверной риттбергер у меня шёл хорошо», — цитирует Щербакову «Чемпионат».

Фигуристка показала первые попытки исполнить четверной риттбергер во время тренировки показательных выступлений на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка уже владеет самыми дорогими по базовой стоимости четверными прыжками — лутцем и флипом.

Напомним, что Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.

Ранее Валиева и Трусова отказались общаться с журналистами после шоу Тутберидзе.

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