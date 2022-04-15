Нагельсман рассказал, что получил 450 сообщений с угрозами после вылета «Баварии» из ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман сообщил, что после вылета мюнхенского клуба из Лиги чемпионов ему пришло почти 500 сообщений с угрозами в соцсетях.

«Я знаю, что меня всегда будут критиковать со всех сторон. Но когда вам поступает 450 угроз смертью — это не так уж и легко», — цитирует Нагельсмана Goal.

13 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская «Бавария» на своём поле сыграла вничью с «Вильярреалом».

По сумме двух встреч «Вильярреал» обыграл «Баварию» со счётом 2:1. Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2006 года.

Ранее нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквезе рассказал об установке главного тренера Унаи Эмери на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».